İstanbul'da suya yüzde 13 zam geldi İBB Meclisi'nde yapılan oylama ile İstanbul'da suya yüzde 13 oranında zam yapıldı. Konutta 14,61 TL olan tarife 16,50'ye yükseldi.

ensonhaber.com İstanbullunun çilesi bitmiyor. CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmeden önce ücretsiz su vaadinde bulunmuştu. Ancak İmamoğlu'nun zam girişimleri art arda gelmeye başladı. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu bugün zam gündemiyle toplandı. Toplantı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla Saraçhane’deki belediye binasının meclis salonunda yapıldı. Yüzde 13 zam geldi Karar ise açıklandı. İstanbul'da suya yüzde 13 oranında zam yapıldı, konutta 14,61 TL olan tarife 16,50'ye yükseldi. 30 Mayıs’ta yapılan Genel Kurul’da yüzde 12,94 ila 49,62 arasındaki zam teklifi, Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla reddedilmişti.