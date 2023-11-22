İstanbul'da suya yüzde 15 zam yapıldı Bugün gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda su tarifelerine yüzde 15 zam yapıldı. Alınan karar bugünden itibaren geçerli olacak.

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İstanbullulara seçim sürecinde verilen sözler tutulmuyor.

Bunlardan biri de zamlar...

Ulaşıma ve suya gelen zamlar, vatandaşların tepkisini çekiyor.

Suya gelecek zam görüşüldü

Son olarak gözler suya yapılacak olan zamma çevrildi.

Bugün ise İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) kasım ayı olağan toplantılarının üçüncü oturumunu gerçekleştirdi.

Yüzde 15 zam yapıldı

Görüşmede, İSKİ Genel Kurulu yapıldı. Kurulda alınan karar doğrultusunda su tarifelerine yüzde 15 zam yapıldı. Teklif ise oy birliği ile kabul edildi.

Yapılan zam bugünden itibaren geçerli olacak.

Konutlarda geçerli olacak yeni su tarifesi şöyle:

Konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 20,63 TL olan fiyatı, 23,72 TL’ye, 2. kademede 15-30 metreküpe kadar 29,69 TL olan fiyatı, 34,14 TL’ye, 3. kademede 30 ve üzeri metreküpe kadar 40,43 TL olan fiyatı, 46,49 liraya yükseldi.

İş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,04 TL olan fiyatı, 62,14 TL’ye, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın 71,87 TL’ye yükseldi.

İmamoğlu yönetiminde suya yapılan zamlar şu şekilde;

2019 Kasım yüzde 20,

2020 Temmuz yüzde 12,

2020 Kasım yüzde 6,

2021 Eylül yüzde 15,

2021 Aralık yüzde 17,

2022 Nisan yüzde 29,

2022 Eylül yüzde 40,

2023 Haziran yüzde 13,

2024 Kasım yüzde 15.