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    İstanbul'da suya yüzde 20,58 zam yapıldı

    İstanbul'da suya yüzde 20,58 oranında zam geldi.
    • AA
    • 15.12.2021 - 16:02
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 16:18
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    İstanbul'da suya yüzde 20,58 zam yapıldı

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Aralık ayı ikinci toplantıs Kadir Topbaş Sanat Ve Gösteri Merkezi'nde toplandı.

    Meclis görüşmesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Olağanüstü Genel Kurulu ile başladı. Kurulda su zammı görüşüldü.

    YÜZDE 20,58 ZAM KARARI ALINDI

    İBB suya 57,8 oranında zam talep etti. Belediyenin bu talebi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

    İBB'nin yüzde 36 talebi de onay alamazken Meclis'ten yüzde 20,58 oranında zam kararı çıktı.

    İstanbul da suya yüzde 20,58 zam yapıldı #1

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