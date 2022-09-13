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    İstanbul'da suya yüzde 40.38 zam

    İstanbul'da suya yüzde 40.38 zam

    İBB Meclisinde oy birliğiyle alınan kararla birlikte İstanbul’da suya yüzde 40,38 zam yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 16:45
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde İSKİ'nin üçüncü olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi.

    Genel kurulda İstanbul'da suya zam teklifi görüşüldü.

    40,38'lik zam kararı alındı

    İBB Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararla birlikte İstanbul’da suya yüzde 40,38 zam yapıldı.

    Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11,69 TL’ye çıktı.

    Nisanda da yüzde 29 zam yapıldı

    Suya en son geçtiğimiz nisan ayında yüzde 29 zam yapılmıştı.

    Nisan ayında meclisi 2'nci kez olağanüstü toplanan meclis, İstanbul'da suyun fiyatını konutta, birim fiyatı yüzde 29'luk artışla, 5,56 liradan 8,33 liraya yükseltilmişti.

    İstanbul da suya yüzde 40.38 zam #1


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