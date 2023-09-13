İstanbul'da suya zam yapıldı! İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bugün yapılan İSKİ Olağan Kurulu’nda İstanbul'da suya yüzde 25 oranında zam yapılmasına karar verildi.

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ensonhaber.com

İstanbul'da zamlar arka arkaya geliyor...

CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmeden önce ücretsiz su vaadinde bulunmuştu.

Ancak İmamoğlu'nun zam girişimleri devam ediyor.

Yüzde 25 zam yapıldı

İBB Meclisi eylül ayı oturumlarının üçüncüsü, Saraçhane’deki İBB Başkanlık binasında 2. Meclis Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapıldı.

Toplantıda İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Oturumda, İSKİ'nin suya yüzde 60 zam teklifi görüşüldü. İSKİ’nin teklifi mecliste revize edildi.

AKP ve CHP gruplarının üzerinde anlaştığı zam teklifi AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından açıklandı.

Türkyılmaz, suya yüzde 25 oranında zam konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi. Karar oy birliğiyle kabul edildi.

Konutta birim fiyatı 20.62 TL

Konutlarda 0-15 metreküp arası 1. kademenin birim fiyatı 16.50 TL'den 20.62 TL'ye çıktı.

15-30 metreküp arası ikinci kademe 23.75 TL'den 29.68 TL'ye, 30 metreküp ve üzeri 3.kademenin birim fiyatının 32.34 TL'den 40.42 TL'ye yükseltildi.

Yasa ile mahalle olmuş yerlerde ve kırsal mahallede konut birim fiyat 4.12 TL'den 5.15 TL'ye, ortak sayaç konut/ konut inşaatı şantiyesi 23.75 TL'den 29.68 TL'ye, iş yeri birinci kademe (0-40 metreküp) 43.23 TL'den 54.03 TL'ye, iş yeri ikinci kademe (43 metreküp ve üzeri) 50 TL'den 62.5 TL'ye çıktı.

İmamoğlu yönetiminde suya gelen zamlar

2019 Kasım yüzde 20,

2020 Temmuz yüzde 12,

2020 Kasım yüzde 6,

2021 Eylül yüzde 15,

2021 Aralık yüzde 17,

2022 Nisan yüzde 29,

2022 Eylül yüzde 40,

2023 Haziran yüzde 13.

2023 Eylül yüzde 25.

"Temiz ve ucuz su..."

Gelen zammın ardından Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında attığı tweet, bir kez daha akıllara geldi.

İmamoğlu, "İstanbul'a temiz ve ucuz su sağlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.