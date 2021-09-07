İstanbul'da suya zam geldi

İBB yönetiminin İstanbul'da suya yüzde 39 zam talebi Cumhur İttifakı tarafından reddedilirken, yüzde 15.62 oranında zamda anlaşma sağlandı.

İstanbulluların merakla beklediği su zammı görüşmeleri bugün yapıldı.

Bugün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu sona erdi.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlandı.

YÜZDE 39 ZAM TEKLİF EDİLDİ

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul'un alt yapısının nüfus artışına paralel olarak devam ettiğini, eski tesisatın yenilenmesi, akaryakıt ve ithal ekipman, ile şehir dışındaki barajlardan alınan suyun maliyetinin artması gibi giderler olduğunu söyledi.

İSKİ'nin müteahhitlere ödeme yapamadığını ve müteahhitlerin her gün dilekçe gönderdiklerini anlatan Mermutlu, yüzde 39'luk zammın yapılması gerektiğini kaydetti.

AK Parti Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen de 2019 yılı mayıs ayına kadar düzenli bir şekilde tamamen kendi öz kaynaklarıyla işleyen İSKİ'nin, şu anda borç içerisinde olduğunu söyledi.

CUMHUR İTTİFAKI GRUBU YÜZDE 39'U REDDETTİ

İBB yönetiminin hesap bilmeyen ve popülist yaklaşımından dolayı İSKİ'nin bu halde olduğunu savunan Bilmen, suya yüzde 15,62 teklifte bulunduklarını belirtti.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da İSKİ'nin teknik çalışmaları sonucunda yüzde 39'luk zam teklifinin belirlendiğini, bu oranın altındaki tekliflerin kurumu zarar uğratmak olduğunu savundu.

İSKİ'nin yüzde 39'luk zam teklifi, Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildi.

YÜZDE 15.62 ZAM

Kurulu'nda suya yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.

5. TEKLİFTE ZAM KABUL EDİLDİ

İBB yönetimi daha önce sık sık su zammını gündeme getirdi.

2 yıla yakın bir süre içinde toplam 4 kez zam teklifi yönetim tarafından kurula getirildi.

En son yüzde 40 zam teklifi ise AK Parti grubu tarafından reddedilmişti.

Yönetim 5. teklifte zam talebini kabul ettirmiş oldu.



