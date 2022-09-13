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İstanbul'da suya zam mı geldi? İstanbul'da suya ne kadar zam geldi?
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde suya yüzde 40 zam, oy birliğiyle kabul edildi.
- 13.09.2022 - 16:18
- Güncelleme : 13.09.2022 - 16:32
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde İSKİ'nin üçüncü olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi.
13 Eylül 2022 yılı 3'üncü Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu toplantısında yer alan 3 maddenin su zammıyla alakalı olduğu görüldü.
Suya yüzde 40,38 zam
İBB Meclisi'nde görüşülen teklif kabul edilince, İstanbul'da suya yüzde 40,38 zam yapıldı.
Konutta kullanılan suyun birim fiyatı ise 11,69 TL’ye çıktı.