İstanbul'da tahıl koridoru zirvesi başladı

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri, tahıl koridoru görüşmeleri kapsamında Kalender Kasrı'nda bir araya geldi.

Ukrayna ve Rusya arasında süregelen savaş, dünyada tahıl sıkıntısının doğmasına neden oldu.

Türkiye, sorunun çözümüne ilişkin yürütülen diplomatik çabalarda, ön saflarda yer aldı.

Aralıksız sürdürülen diplomatik temaslar neticesinde, tahıl stoklarında yaşanan sorunlara ilişkin çözüm masası İstanbul’da kuruldu.

Taraflar Kalender Kasrı'nda bir arada

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den taraflar, Kalender Kasrı’nda bir araya geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki dörtlü toplantı, Kalender Kasrı’nda başlamıştır."



