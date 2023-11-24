İstanbul'da taksi çilesi bitmiyor! Türk yolcuları yabancıları almak için indirdi Bakırköy'de taksiciler, Türk müşterileri indirdikleri araçlarına yabancıları aldı. Bununla kalmayan taksiciler, Florya'dan Taksim'e 1000 TL kadar ücret istedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İstanbul'da uzun zamandır süren taksi sorunu, artarak devam ediyor...

Yolcu almayan, fazla para isteyen ve yolcularla tartışan taksiciler, yapılan denetimlere rağmen düzelecek gibi de durmuyor...

Daha fazla para kazanmak isteyen taksiciler, bu uğurda da kuralları ihlal ediyor.

Taksimetreye bağlı kalmaksızın taşıyacağı yabancı müşterilerini önceleyen taksiciler, Türk müşterileri taksimetreye bağlı kalacağı için tercih etmiyor.

Yabancılara da pazarlıkla fahiş fiyat uygulayan taksicilerin sergilediği tavır pes dedirten cinste..

Yabancı müşteri uğruna Türk kızlarını almadı

Bunun bir örneği ise İstanbul Bakırköy'de meydana geldi. Bir taksici, yabancı müşteri uğruna Türk kızlarını araçtan indirdi.

Trafik hiçe sayıldı

Bakırköy'de taksiciler, Türk müşterileri indirip yabancılara öncelik verdi. Türk müşterileri alanlar ise Florya'dan Taksim'e 1000 TL kadar ücret istedi.

Taksici aracına binen Türk yolcuların inmesini sağlamak için ise aracını yolun orta şeridinde terk ederken, trafiği de hiçe saydı.

Taksicilerin pazarlığı kaydedildi

O anlar bir genç tarafından anbean kaydedildi. Taksicilerin yaptıklarını kaydeden genç, "Şurada anlaşıyorlar. Sekiz yüze anlaşıyorlar. Taksim'e Florya'dan 1000 lira istedi. 3 Türk kızı indirdi. Yabancı müşterleri taksisine almak için" dedi.