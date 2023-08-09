İstanbul'da taksi denetimi: Ceza yağdı Polis ekipleri tarafından İstanbul'un en kalabalık ve en çok turist yoğunluğunun yaşandığı Taksim'de ticari taksi denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde üç taksi şoförüne para cezası kesildi.

İHA

Ticari taksilere yönelik denetimler devam ediyor.

Her gün bir kaosla anılan taksi şoförleri, polis ekiplerinin uygulamalarına takılmaya devam ediyor.

Bu kez denetimlerin adresi ise İstanbul'un en kalabalık ve en çok turist yoğunluğunun yaşandığı Taksim...

Ekipler harekete geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemeri, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yaptı.

Ceza yağdı

Yapılan denetimlerde 2 taksi şoförüne emniyet kemeri takmadığı için 436 TL, 1 taksi şoförüne ise trafiği bahane edip yolcuyu almadığı için 4 bin 64 TL ceza kesilerek, aracı çekici ile otoparka çekildi.