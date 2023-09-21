İstanbul'da taksi denetimi! Ceza yağdı... Kadıköy ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında polis ekiplerince taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. 5 şoföre 436'şar lira ceza kesildi.

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AA

Polis ekipleri, yurt genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor...

Bu kapsamda kurallara uymayan sürücüler, ekiplerin uygulamalarına takılmaya devam ediyor.

Kadıköy'de uygulama yapıldı

Son olarak İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden biri olan Kadıköy ilçesinde ticari taksiler denetlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Rıhtım Caddesi'nde kontrol noktası oluşturdu.

Ceza yağdı

Taksimetre açmama, yolcu seçme ve emniyet kemeri takmama gibi konulara yönelik taksilerde denetim yaptı.

Emniyet kemeri takmayan 5 şoföre 436'şar lira, telefonla konuşan 2 şoföre ise 951'er lira ceza uygulandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)