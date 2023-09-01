İstanbul'da taksi denetimi gerçekleştirildi Eminönü'nde taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve taksimetre açmayan taksicilere ceza yazıldı.

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DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Eminönü'nde taksilere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, taksi şoförlerinin evrakları kontrol edildi.

Taksiciye de ceza yazıldı

Denetim boyunca 5 taksi sürücüsüne kemer kullanmadıkları gerekçesiyle kişi başı 436 lira ceza yazılırken, 1 taksiciye de taksimetreyi açmadığı için bin 979 lira ceza yazıldı.

"Emniyet kemerini takmadığım için ceza kesildi"

Ceza yazılan taksi şoförü, "Emniyet kemerini takmadığım için ceza kesildi. Denetimleri yerinde buluyorum. Polis arkadaşlar özveriyle çalışarak bizi korsanlardan kurtarıyorlar." dedi.