DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Eminönü'nde taksilere yönelik yaptı.

Denetimlerde, şoförlerinin evrakları kontrol edildi.

Taksiciye de ceza yazıldı

Denetim boyunca 5 taksi sürücüsüne kemer kullanmadıkları gerekçesiyle kişi başı 436 lira ceza yazılırken, 1 taksiciye de taksimetreyi açmadığı için bin 979 lira ceza yazıldı.

taksi denetimi

"Emniyet kemerini takmadığım için ceza kesildi"

Ceza yazılan taksi şoförü, "Emniyet kemerini takmadığım için ceza kesildi. Denetimleri yerinde buluyorum. arkadaşlar özveriyle çalışarak bizi korsanlardan kurtarıyorlar." dedi.

İstanbul'da taksi denetimi gerçekleştirildi
taksi denetimi