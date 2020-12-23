İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam

Yılın son UKOME toplantısında; taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam uygulama kararı alındı.

Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı gerçekleşti.

2020 yılının son UKOME toplantısının en önemli gündem maddeleri minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesi ile dolmuş ve minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifi oldu.

Minibüs, taksi, dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam önerildi.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

En kısa mesafenin 2.50'den 2.75 TL'ye, en uzun mesafenin 3.70 TL'den 4 TL'ye çıkması teklif edilirken, yüzde 11'lik teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

MİNİBÜSTE KISA MESAFE 2.75 TL'YE ÇIKTI

Minibüs ücretlerinde en kısa mesafe 2.50'den 2.75 TL'ye yükseltildi.

Öğrenci ücreti de kısa ve uzun mesafede 1.75 TL oldu.

TAKSİ AÇILIŞI 5.55 TL OLDU

Taksi açılış ücreti 5 TL'den 5.55 TL'ye, D segmentli taksiler ile C ve üstü segmentte elektrik motorlu taksiler için 5.75 TL'den 6.38 TL'ye, lüks taksilerde 8.50 TL'den 9.44 TL'ye çıkarıldı.