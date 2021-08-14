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    İstanbul'da taksi plakası fiyatları 3 milyon liraya dayandı

    İstanbul'da taksi plakası fiyatları 3 milyon liraya dayandı

    Artan iş yoğunluğunu fırsata çeviren plaka sahipleri taksi plaka ücretini minimum 2 milyon TL'den 2.6 milyon TL seviyesine çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2021 - 12:21
    • Güncelleme : 14.08.2021 - 12:37
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    İstanbul'un bir türlü çözüme kavuşturulamayan sorunlarından birisi de taksiler...

    Taksi plakası sahipleri, İstanbul'da taksilere artan taleple birlikte fiyatları yukarı çekti.

    Hizmet kalitesinin sık sık sorgulandığı taksilerde, plaka fiyatı yüzde 30 artarak 2.6 milyon TL’ye fırladı.

    BİR PLAKA SAHİBİNİN AYLIK KAZANCI 20 BİN TL

    Plaka fiyatlarının yükselmesi sonrası da günlük yevmiye 650-700 TL seviyesine yükseldi.
    Böylece bir taksi plakası sahibinin aylık kazancı 20 bin TL'yi buldu.

    İstanbul da taksi plakası fiyatları 3 milyon liraya dayandı #1

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