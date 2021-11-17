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İstanbul'da taksi şoförleri 'turist' yolcu seçmeye devam ediyor

İstanbul'da taksi şoförleri 'turist' yolcu seçmeye devam ediyor

Fatih'te bir yolcu, durdurduğu taksiye değişim saati bahanesiyle kabul edilmedi. Bunun üzerine taksici, aynı bölgedeki turistleri aracına alarak yoluna devam etti.