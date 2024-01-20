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İstanbul'da taksi şoförü kadına saldırdı: Yerde sürükleyerek darbetti

İstanbul'da taksi şoförü kadına saldırdı: Yerde sürükleyerek darbetti Mecidiyeköy'de gece saatlerinde taksi şoförü bir kadını sokak ortasında darbetti. Kadını yere düşüren şoför, herkesin içinde kadına art arda tokat attı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.