Ulaşımda kolaylık arayan vatandaşların tercihleri arasında olan taksiler, hemen hemen her gün önümüze yeni bir olayla çıkıyor.
Vatandaşları yoldan almayan, müşteri seçen taksi şoförleri bazen de yolcuları darbediyor.
Bu durumun son örneği ise İstanbul Mecidiyeköy'de yaşandı.
Taksi şoförü sokak ortasında kadını tokatladı
Dün saat 23.30 sıralarında taksi şoförü ile bir kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Taksiden inen şoför kadını sokak ortasında yere düşürerek tokatladı.
Şoför kadını bir süre darbetmeye devam etti.
Vatandaşlar araya girdi
Araya giren vatandaşların yardımıyla güçlükle sakinleştirilen şoför aracına binerek olay yerinden ayrıldı.
Taksi şoförünün kadını yere düşürerek darbettiği anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.
Boynundan tutarak yere düşürdü, defalarca vurdu
Görüntülerde, taksiden inen şoförün kadını boynundan tutarak yere düşürmesi ve art arda tokat attığı anlar yer alıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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