İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 75 zam İstanbul'da yapılan UKOME toplantısının ardından ulaşıma yapılacak zam netleşti. Buna göre Megakentte taksi açılış ücretine yüzde 75 zam geldi. Taksimetre açılış ücreti böylelikle 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı.

ensonhaber.com Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış ulaşımı da vurdu. İstanbul'da taksimetre açılış ücretlerine zam isteyen taksiciler, yüzde 100'lük bir zam talebinde bulundu. Taksiciler bu talebin ardından bir de gece saatlerinde eylem yaptı. Yaşananların ardından bugün UKOME zam gündemiyle toplandı. İstanbul'da ulaşıma zam geldi İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti. İBB’nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliği ile kabul edildi. Yapılan zamla birlikte 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi. Taksiye de zam geldi: İndi bindi 70 liraya çıktı Toplu ulaşım araçlarının yanı sıra taksi ücretlerinde de fiyat artışı yaşandı. Buna göre taksi bindi indi ücreti 40 TL'den 70 TL'ye çıktı. Taksimetre açılış ücreti 19,17 lira oldu Taksimetre açılış ücreti ise 19,17 oldu. Taksiciler salonu terk etti Aksu, oy çokluğuyla onaylanan zam teklifine tepki gösterdi. Aksu ve beraberindeki taksiciler, zammı kabul etmediklerini söyleyerek salonu terk etti.