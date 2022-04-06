İstanbul'da taksi ücretlerine zam

Kentte ulaşıma yapılan zammın ardından taksilerin kısa mesafe ücreti 28 liraya yükseldi. Taksimetrenin açılışı ise zamla birlikte 9.8 lira olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu taşıma ve diğer ulaşım araçlarına zam yapılmasına yönelik teklif sunmuştu.

Daha önce reddedilen teklif, bu kez kabul edildi.

Toplu ulaşıma yüzde 40 zammın beraberinde taksi ücretleri de güncellendi.

KISA MESAFE 28 LİRA

İstanbul'da taksilerin kısa mesafe ücretleri 20 liradan 28 liraya çıktı. Taksimetre açılış ücretleri de zamma tabi tutuldu.

AÇILIŞ ÜCRETİ 9.8 LİRA

Açılış ücreti ise 7 liradan 9 lira 80 kuruşa yükseltildi.