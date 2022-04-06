İstanbul'da taksi ücretleri ve kısa mesafe kaç TL 2022?

İstanbul'da ulaşıma zam yapılıp yapılmadığı ve taksilerde uygulanacak son fiyatlar merak edilmeye başlandı. Peki, İstanbul'da taksi ücretlerine zam geldi mi, kısa mesafe ne kadar?

Son zamanlarda yaşanan zamlara, dün su eklenmişti ve İstanbul'da suya zam yapıldığı duyurulmuştu.

Yapılan bu zamlar vatandaşlar tarafından tepki çekerken, İstanbul'da ulaşıma zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu taşıma ve diğer ulaşım araçlarına zam yapılmasına yönelik teklif sunmuştu.

Bu teklife ilişkin detayların görüşülmesi üzerine bugün toplanan UKOME'den karar çıktı ve vatandaşlara duyuruldu.

Bu duyurunun ardından, "İstanbul'da taksi ücretlerine zam geldi mi, kısa mesafe ne kadar?" sorusu gündeme geldi.

Peki, İstanbul'da taksi ücretlerine zam geldi mi, kısa mesafe ne kadar? İşte yanıtı...

İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu taşıma ve diğer ulaşım araçlarına zam yapılmasına yönelik teklif sunmuştu.

Daha önce reddedilen teklif, bu kez kabul edildi. Toplu ulaşıma yüzde 40 zammın beraberinde taksi ücretleri de güncellendi.

KISA MESAFE NE KADAR OLDU?

İstanbul'da taksilerin kısa mesafe ücretleri 20 liradan 28 liraya çıktı. Taksimetre açılış ücretleri de zamma tabii tutuldu. Açılış ücreti ise 7 liradan 9 lira 80 kuruşa yükseltildi.