İstanbul'da taksiciler zammı beğenmedi: Kontak kapatacağız İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan zammı beğenmeyen Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksiciler olarak kontak kapatmaya gideceklerini söyledi.

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ensonhaber.com

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşım zam gündemiyle yapılan toplantı tamamlandı.

Toplantıda taksi ve toplu ulaşım fiyatlarına zam yağdı.

Taksiye yüzde 75 zam

Özellikle İstanbul'da karıştıkları olaylar, yolcu ve güzergah seçme sorunları ve kalite sorunlarıyla gündemden düşmeyen taksi ücretlerine de yüzde 75 zam geldi.

Buna göre taksi bindi indi ücreti 40 TL'den 70 liraya çıkarken taksimetre açılış ücreti ise 19,17 oldu.

Taksiciler zammı beğenmedi, toplantıyı terk etti

Yapılan zam, yüzde 100 zam beklentisi olan taksicileri memnun etmedi.

Toplantıda taksicileri temsilen bulunan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu salonu terk etti.

"Kontak kapatacağız"

Aksu çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "İBB’nin bugün burada esnafı hiçe sayarak verdiği zam oranını kesinlikle kabul etmiyoruz. Esnafımız zor durumda. Bu iş sürdürülebilirlikten çıktı. Gerçekten yakıt fiyatında bir oran bile teklif edilmedi. Esnafla dalga geçiliyor.

Kesinlikle bu tarifeyi uygulamayacağız. Vatandaşımız 'çok ucuz fiyata çalışıyorsunuz' diyerek bize zam yapılmasını söylediği halde bizimle dalga geçiyorlar. Ayara gitmiyoruz. Esnafımız kontak kapatmak zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

Aksu açıklama yaparken çevresindeki taksiciler ise "Kontak kapatacağız" diyerek Aksu'ya destek verdi.