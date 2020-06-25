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- İstanbul'da taksicilerden '5 bin yeni taksi' protestosu
İstanbul'da taksicilerden '5 bin yeni taksi' protestosu
Taksiciler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “İstanbul’a 5 bin yeni taksi kazandıracağız” kararına tepki göstermek için CHP il başkanlığı binasının bulunduğu Levent’e doğru yola çıktılar.
- İHA
- 25.06.2020 - 14:40
İBB Başkanı İmamoğlu, 12 Haziran’da katıldığı bir TV programında, İstanbul’a, teknolojik uygulamalarla donatılmış 5 bin yeni taksi kazandıracaklarını duyurmuştu.
Taksicilerden '5 bin yeni taksi' kararına tepki- İZLE
SARI ÖFKE, ŞİMDİ DE CHP'Yİ PROTESTO EDİYOR
Şişhane’de araçları ile toplanan yaklaşık 100 taksici, kararı protesto ederek CHP il başkanlığı binasının bulunduğu Levent’e doğru yola çıktı.
İmamoğlu’nun bu açıklamalarının ardından harekete geçen taksiciler durumu protesto etti.