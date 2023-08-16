İstanbul'da taksicilere yönelik denetim devam ediyor Kadıköy ilçesinde gerçekleştirilen taksicilere yönelik denetimde, emniyet kemeri takmayan sürücüler tespit edildi. Uygulamada 13 taksiciye emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle 436'şar lira ceza verildi.

AA

Polis ekipleri, yurt genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor...

Bu kapsamda kurallara uymayan sürücüler, ekiplerin uygulamalarına takılmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul'un Kadıköy ilçesinde ticari taksiler denetlendi.

Kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi

Megakent'in hareketli ilçelerinden biri olan Kadıköy, toplu taşımanın merkezi konumunda bulunuyor.

Bu kapsamda, trafik düzeni ve güvenliği için taksicilerin uygun sürüş koşullarına uymaları büyük bir önem taşıyor.

Bölgede yapılan taksicilere yönelik denetimlerde emniyet kemeri takmayan sürücülere yönelik cezai işlem uygulandı.

Emniyet kemeri başta olmak üzere...

Rıhtım Caddesi de merkezi noktalarından biri olarak dikkat çekiyor. Bu cadde üzerinde oluşturulan kontrol noktasında gerçekleştirilen denetimlerde, taksicilerin trafik kurallarına uyumları gözetiliyor.

Özellikle emniyet kemeri takma zorunluluğu, denetimlerin odak noktasını oluşturuyor.

13 sürücüye ceza yağdı

Denetim sonuçlarına göre, toplam 13 taksiciye emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle 436'şar lira ceza uygulandı.

Bu uygulama, trafik güvenliği ve düzeni açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Emniyet kemeri, sürücüler ve yolcular için hayati bir öneme sahip olup, kazaların etkilerini azaltmada kritik bir rol oynuyor.