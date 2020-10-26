İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

Yabancı turist yolcuları seçen ticari taksiler üzerinde yapılan denetimlerde, toplam 101 adet ceza kesildi.

İstanbul'da taksi şikayetleri üzerine ekipler harekete geçti...

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, dün Eminönü, Sultanahmet ve Taksim bölgelerinde, özellikle yabancı turist yolcuları seçen ticari taksiler üzerinde denetim yaptı.

101 CEZAİ İŞLEM

Turistlerin yoğun olduğu bölgelerde yolcu seçen taksicilere ceza yağdı.

Yapılan denetimlerde; çalışma ruhsatı olmayan 22 adet, muayene 4 adet, trafik işaretleri 5 adet, duraklama 13 adet, yasak park 10 adet, uygunsuz ışık 1 adet, cep telefonu 6 adet, emniyet kemeri 40 adet olmak üzere toplam 101 kusurdan cezai işlem uygulandı.