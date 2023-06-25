İstanbul'da taksicilerin müşteri seçmesi kamerada İstanbul'da taksicilerin, kısa mesafe, taksimetre açmama ve yabancı turist seçmeleri her geçen gün büyük bir soruna neden oluyor.

AA & Ensonhaber

İstanbul'un en büyük sorunlarından biri Taksim Meydanı'nda gözlemlendi.

Yerli ve yabancı yüzbinlerce kişinin uğrak noktası olan meydanda, bir taksici ile 4 kişilik aile arasında yaşanan pazarlık kameralara yansıdı.

Turist aile, Taksim Meydanı'nda beklerken, Sıra Selviler Caddesi istikametine giden bir taksiyi durdurdu.

Kapalı Çarşı'ya gitmek isteyen iki çocuklu aile, taksiye binmeden önce taksimetrenin açılmasını istedi. Taksici, turist müşterinin talebini yerine getirmedi.

Birkaç dakika süren diyaloğun ardından taksimetre açmamakta ısrar eden şoför, müşterileri almadan uzaklaşmaya başladı.

Sivil trafik zabıtaları yakaladı

Taksicinin görüntüleri saniye saniye kaydedilirken, olayı sivil trafik zabıtaları da fark etti. Taksi durduruldu ve turist aile ile konuşuldu.

Turistlerin Kapalı Çarşı'ya gitmek istediği, taksicinin ise turist yolcuları taksimetre açmadan götürmek istediği anlaşıldı.

Ceza kesildi

Olay yerine gelen trafik polisleri, taksimetre açmayan taksiciye işlem yaptı. Araç 10 gün trafikten men edilirken taksiciye 4 bin 62 TL para cezası kesildi. Taksi ise çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

En çok şikayet edilen konuların başında kısa mesafe olduğu için yolcu almama geliyor.

Kısa mesafe bahanesi

AA ekibi Taksim Meydanı'nda bu konuda yaşanan sorunu da görüntüledi. Bekleyen bir kadın müşteriyi, boş olmasına rağmen hiçbir taksi almadı.

Kadın yolcunun durdurduğu çok sayıda taksici, adresin uzak olmadığını öğrendiklerinde uzaklaştı. Kadın müşteri dakikalarca bekledikten sonra bir yakınından yardım istedi.

Taksicilerin uzak mesafe şartı yüzünden mağdur olan kadını, bir yakını aracıyla aldı.

Alışverişini tamamlayan çoğunluğu yabancı turistin taksicilerle yaptıkları pazarlık, anlaşma sağlayamamaları ve bir başka taksi bulmak için bekleyişleri de kameralara yansıdı.