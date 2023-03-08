İstanbul'da taksicilerin oyunu! Sefer iptal diyerek yolcu topladılar Yenikapı'da bulunan feribot iskelesi önünde bekleyen bazı taksicilerin, yağmurlu ve rüzgarlı havalarda 'sefer iptal' oldu diyerek yolcuları yüksek fiyatlara taşıdığı ortaya çıktı.

İstanbul'un en büyük sorunu ulaşım...

Megakent'te bir yerden bir yere gitmek isteyen vatandaşların toplu ulaşım kullanarak yaptığı yolculuklar saatleri bulabiliyor.

Bir diğer yandan çözülmeyen taksi sorununa her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Vatandaşları yoldan almayan, indirmeyen ve ücret konusunda kavga eden taksi sürücülerinin oyunlarına bir yenisi daha eklendi.

Sefer iptal oldu diyerek yolcu topladılar

İstanbul'un Yenikapı'daki Feribot İskelesi önünde çekilen görüntüler hayrete düşürdü.

Taksiciler, Yalova'ya gitmek için feribot bileti almaya gelen yolcuları, "Tüm seferler iptal oldu" diyerek, araçlarına yönlendirdi.

Kişi başı ücret istediler

Yolculara, şehirler arası yolculuk teklif eden taksiciler, kişi başı 400 ile bin lira arasında fiyat belirledi.

Bu sırada bilet olan feribot tespit edildi

Taksicilerin, fiyat pazarlığı yaptığı sıralarda, devam eden, biletleri tükenmemiş bir Yalova feribot seferi olduğu öğrenildi.

Taksicilerin bu oyunu, olumsuz hava şartlarında sürekli yaptığı öne sürüldü.

"Taksimetre açıyorum 830 lira yazıyor aynı hesap"

Cep telefonu kamerası görüntülerinde şu ifadelere yer verildi:

"Dolmuşçuluk yapıyoruz, hava muhalefeti var seferler iptal, bilet yok, kişi başı 500 lira, otobüsler zaten 300 lira" diyen taksici, daha sonra mikrofona, "Ben öyle bir şey söylemedim, bazı seferler iptal oldu.

Dolmuşçuluk yapmıyorum, taksimetre açıyorum 830 lira yazıyor aynı hesap. Osmangazi Köprüsü ve tünelleri de hesaba katıyoruz. Onları kim ödeyecek? İsteyen binen gider." dedi.

"Fiyatı sorduğumda bin lira dedi"

Yalova'ya yolculuk yapmak için Yenikapı'ya gelen öğrenci Emirhan Nergis şöyle konuştu:

Bana hava muhalefeti sebebiyle tüm seferler iptal oldu diye yaklaştılar. Ben de yalan söylemeyin, insanları kandırmayın 17.45 seferi var dedim.



Buna 'Yok abicim iptal oldu, kontrol et istersen' diyerek Yalova'ya seni ben götüreyim dedi. Fiyatı sorduğumda bin lira dedi.



Başka bir arkadaşa ise 500 TL demiş. Benim bildiğim zaten taksilerde kişi başı para verilmiyor, taksimetrede ne yazıyorsa o ödeniyor.



Kişi başı ücretle araca 10 kişi alabilse 10 kişi alacak, yolunu bulmaya çalışacak.

"Farklı yolcuları aynı arabaya doldurup götürüyorlar, hepsinden ücret istiyorlar"

Feribot bekleyen Önder Öziş ise şunları ifade etti:

Yalova'ya gidecektik, elimiz gerçekten doluydu, bagajlarımız vardı. Bize yaklaşıp 'Feribotlar iptal oldu' dediler. Biz de şaşırdık, 'Bileti henüz almıştık, nasıl olur?' dedik. Bize, 'İsterseniz kendiniz sorun, tüm seferler iptal oldu. Biz de buradan yolcu götürüyoruz' dediler. Sonrasında kişi başı 400 lira fiyat teklif etti. Fiyat teklifi yapan taksicinin arkadaşı araya girip kişi başı fiyat 500 oldu, zam geldi diyerek fiyatı artırdı. Takside o anda da yolcu vardı, farklı yolcuları aynı arabaya doldurup götürüyorlar, hepsinden ücret istiyorlar.

Feribot fiyatları ortalama 150 TL

Öte yandan, İstanbul-Yalova arasında şehirler arası otobüs fiyatlarının ortalama 150-200 TL olduğu, aynı iskeleden gerçekleştirilen araçsız feribot seferlerinin ise 88-113 TL arasında değiştiği öğrenildi.