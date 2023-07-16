İstanbul'da taksicinin isteği şaşkına çevirdi: Kişi başı ücret istedi İstanbul'da taksiye binen 5 kişi, taksicinin “Taksimetre açmam, 5 kişisiniz, pazarlık yapalım” teklifiyle deliye döndü. Taksici 300 liralık yola bin TL istedi. O anlar böyle görüntülendi.

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ensonhaber.com

Gittikçe artan taksi sorunu İstanbulluları mağdur etmeye devam ediyor.

Öyle ki sosyal medyada hemen hemen her gün yeni bir taksici-yolcu olayı gündem oluyor.

Son olarak dün öğle saatlerinde Koza Mahallesi'nde 34 TDN 40 plakalı taksicinin sürücüsü, yolda bekleyen 5 kişilik grubu görüp taksisine aldı.

Taksimetre açmayan sürücü, kilometre hesabı yapıp müşterilerle pazarlığa oturdu.

Taksimetreyi açmamakta direndi: 5 kişisiniz, bin TL tutar

"Taksimetre açmam, 5 kişisiniz, bin TL tutar” diyen taksici, müşterilerin tepkisi üzerine geri adım attı.

Duydukları karşısında şok olan vatandaşlar, taksici ile tartışmaya başladı.

"1 kişi için 50-60 TL fark ödersiniz"

En son taksimetre açmayı kabul eden sürücü, "1 kişi için 50-60 TL fark ödersiniz" dedi.

Bunun üzerine sinirlenen vatandaşlar taksiciye, “Bu alemin akıllısı sen misin? Bin TL’ye karşıya geçerim” diye cevap verdi.

Başka bir taksiyle 300 liraya gittiler

Tartışmanın ardından taksiden inen kadınlar, yoldan geçen başka bir taksiye binip 300 TL'ye gidecekleri yere gitti.

Taksi içinde yaşanan ücret tartışması ise müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.