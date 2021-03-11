İstanbul'da taksiden 60 kilo bonzai çıktı

İstanbul'da uyuşturucu sevkiyatı yapan takside, 60 kilogram bonzai maddesi ele geçirildi.

İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, dedektör köpek Atak'ın tepki verdiği taksinin bagajında 60 kilogram uyuşturucu bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevlilere teşekkür etti.

"KABA YERİNİZDEN ISIRMADIYSA ŞANSLISINIZ"

Soylu, "60 kg bonzai Jandarma'dan kaçar zannettiniz... Kahraman Jandarma'yı ve Atak'ı hesaba katmadınız. Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa şanslısınız. Teşekkürler İstanbul jandarması. " notunu paylaştı.

Taksiye uyuşturucu operasyonu VİDEO