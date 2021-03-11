Euro
9.0147
0.66%
Dolar
7.536
0.42%
Altın
418.06
0.55%
Borsa
1.553
-0.75%
Bitcoin
427.502
0.54%
EXEN Coin
15.30
-1.35%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C
    İstanbul'da taksiden 60 kilo bonzai çıktı

    İstanbul'da taksiden 60 kilo bonzai çıktı

    İstanbul'da uyuşturucu sevkiyatı yapan takside, 60 kilogram bonzai maddesi ele geçirildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2021 - 16:47
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 17:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, dedektör köpek Atak'ın tepki verdiği taksinin bagajında 60 kilogram uyuşturucu bulundu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevlilere teşekkür etti.

    "KABA YERİNİZDEN ISIRMADIYSA ŞANSLISINIZ"

    Soylu, "60 kg bonzai Jandarma'dan kaçar zannettiniz... Kahraman Jandarma'yı ve Atak'ı hesaba katmadınız. Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa şanslısınız. Teşekkürler İstanbul jandarması. " notunu paylaştı.

    İstanbul da taksiden 60 kilo bonzai çıktı #1

    Taksiye uyuşturucu operasyonu VİDEO

    İstanbul da taksiden 60 kilo bonzai çıktı #2

    İstanbul da taksiden 60 kilo bonzai çıktı #3

    İstanbul da taksiden 60 kilo bonzai çıktı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir