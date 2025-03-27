İstanbul'da Taksim metrosu kapatıldı

Haber Merkezi

İBB'ye yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin başlattığı sokak eylemlerine karşı İstanbul Valiliği tedbirler almaya devam ediyor..

Son tedbiri Metro İstanbul duyurdu..

TAKSİM METROSU VE FÜNİKÜLER HATTI KAPATILDI

Açıklamada İstanbul Valiliği'nin aldığı karar neticesinde bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatıldı..

"ARAÇLAR TAKSİM İSTASYONUNDA DURMAYACAKTIR"

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: