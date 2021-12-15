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- İstanbul'da taksimetre açmayan şoföre ceza kesildi
İstanbul'da taksimetre açmayan şoföre ceza kesildi
- DHA
- 15.12.2021 - 18:01
- Güncelleme : 15.12.2021 - 18:46
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Aksaray'da taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde emniyet kemeri takmayan, taksimetre açmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
TAKSİMETRE AÇMAYAN SÜRÜCÜYE CEZA
Denetim sırasında bir taksici, polis ekiplerini görünce taksimetreyi açtı. Polisin durumu fark etmesi üzerine taksi durduruldu ve sürücüye ceza kesildi.
MÜŞTERİ TAKSİCİYİ DESTEKLEDİ
Polise dakikalarca dil döken taksi şoförü, polisi ikna edemeyince taksideki müşteri de sürücüye destek çıktı.
652 LİRA CEZA KESİLDİ
Sürücünün taksimetreyi açtığını iddia eden yolcu, polisi ikna edemedi. Ekipler, taksi şoförüne 652 lira cezai işlem uyguladı.
İstanbul'da taksimetre açmayan şoföre ceza kesildi VİDEO
TAKSİCİLER DURDURULDU
Bu sırada Yaşar G. isimli taksi sürücüsü de polis ekiplerince taksimetreyi açmadığı gerekçesiyle durduruldu.
Taksimetrenin yeni açıldığını tespit eden ekipler, Yaşar G.'ye ceza kesti. Polisi ikna etmek için dakikalarca dil döken Yaşar G., polis ikna olmayınca habercilerle tartıştı.
"500 METRE GELDİM TAKSİMETREYİ GEÇ AÇTIM"
Yaşar G., "500 metre geldim. Yolculardan kemerlerini bağlamalarını isterken taksimetreyi geç açtım. Buraya geldim ceza kesildi. Pazarlık yapmamıştım." dedi. Polis, Yaşar G.'ye de 652 lira ceza kesti.