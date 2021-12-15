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İstanbul'da taksimetre açmayan şoföre ceza kesildi

İstanbul'da taksimetre açmayan şoföre ceza kesildi

Sivil trafik ekiplerinin yaptığı denetimde, taksideki yolcu, taksimetre açmayan sürücüye ceza kesilmesine itiraz etti. Müşterinin ısrarlarına rağmen ekipler, taksi şoförüne 652 lira ceza kesti.