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    İstanbul’da tam kapanma bitti, İstiklal Caddesi doldu

    Türkiye genelinde 17 gün süren tam kapanmanın ardından İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda adeta insan seli oluştu.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 08:21
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 09:17
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    İstanbul’da tam kapanma bitti, İstiklal Caddesi doldu

    29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından İstanbullular adeta kendini sokağa attı.

    Güzel havayı fırsat bilenler, özellikle İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

    Tam kapanma sonrasında adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluğun oluştuğu İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda koronavirüs önlemlerinin de hiçe sayıldığı görüldü.

    SOSYAL MESAFESİZ YÜRÜYÜŞ

    Bazılarının maske takmadığının görüldüğü kalabalık, sosyal mesafesiz yürüdü.

    Bankları dolduranlar, ellerinde yemeklerle caddede yürüyenler, vaka hedefine ulaşılamadığı şu günlerde göz korkuttu.

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