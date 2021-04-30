Çalışanların yüzde 61'inin muaf olduğu tam kapanmanın ilk gününde kontrol noktaları oluşturulurken, kentteki trafik ve toplu taşımalardaki yoğunluk da dikkat çekti.

Türkiye koroanvirüs pandemisinin başından bu yana en uzun kapanma dönemine dün akşam itibarıyla girdi.

17 gün sürecek olan tam kapanmayı yazlıklarında ya da memleketlerinde geçirmek isteyenler dün otogarlara akın ederken trafikte de ciddi yoğunluk oluştu.

Kapanmanın ilk sabahında ise İstanbul trafiğindeki yoğunluk dikkat çekti.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 61'İ MUAF

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde kapanmadan muaf kişiler ve sektörler 43 maddede sıralanıyor. DİSK'in raporuna göre muafiyet, çalışanların yüzde 61’ini kapsıyor.

Yine rapora göre çalışanların yüzde 22’si de kısmen muaf. Sabah saatlerindeki yoğunluğu da bu çalışan kesimin ve izin belgesi ile yollara düşenlerin oluşturduğu değerlendiriliyor.

İstanbul'da tam kapanmanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşandı VİDEO

KONTROL NOKTALARINDA TEK ŞERİT

Trafikteki yoğunluğu gösteren fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar, şaşkınlıklarını dile getirdi. Oluşan trafiğin bir kısmına da TEM ve E-5'teki kontrol noktalarında trafiğin tek şeride inmesi yol açtı.

"AKŞAM EVE NASIL GİDERİM DİYE DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM"

Kısıtlamanın ilk gününde bu kadar trafik olmasına şaşırdığını söyleyen Mustafa Kara, "Bu sabah kalktığımda dışarının çok sakin olacağını düşünüyordum. Ancak çok yoğun trafik var. Ben Küçükçekmece'den geliyorum orada da bu yoğunluk var. Dün giden yazlıkçıların devamı bu yoğunluğu oluşturuyor diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar insanın izin alıp dışarı çıkması mümkün değil. Ben de toplu taşıma kullandım. Şimdi işe gidiyorum. Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul'da bu kadar trafik ve yoğunluk olmasına şaşırdım. Akşam eve nasıl giderim diye düşünmeye başladım." dedi.

"İNANILMAZ BİR TRAFİK VAR"

Yolların bu kadar yoğun olmasına şaşkın olduğunu belirten Mustafa Atasoy ise, "Bugün dışarı çıkıp çıkmamak konusunda kararsızdım. Dışarı çıktığımda gördüm ki herkes dışarıda. Ben de şu an Avcılar'dan geliyorum. İnanılmaz bir trafik var." diye konuştu.

Toplu taşımada da kalabalıklar dikkat çekerken, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.































