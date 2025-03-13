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İstanbul'da tankerden yayılan kimyasal madde ekipleri harekete geçirdi

İstanbul'da tankerden yayılan kimyasal madde ekipleri harekete geçirdi Sarıyer'de bir arıtma tesisine kimyasal madde taşıyan tanker, bilinmeyen bir nedenle delindi. Yola akan kimyasal madde ekipleri harekete geçirdi.