İstanbul Sarıyer'de 5 ton ağırlığında kimyasal madde taşıyan tankerin haznesi otoyolda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle delindi.
Delinme sonucu tankerden sızan kimyasal madde otoyola döküldü.
DURUMU TANKER SÜRÜCÜSÜ FARK ETTİ
Tanker sürücüsü durumu kısa sürede fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İHBAR SONUCU EKİPLER ALARMA GEÇTİ
Delinme sonucu otoyola yayılan kimyasal maddenin, yanıcı ve patlayıcı özellikli madde olması ihtimali ekipleri alarma geçirdi.
Olay yerine kısa sürede gelen ekipler tankerden otoyola yayılan maddenin endüstride ve su arıtma tesislerinde kullanılan demir klorür olduğunu belirledi.
KİMYASALIN YAYILDIĞI YOLA KUMLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI
Ardından bölgeye sevk edilen otoyol düzenleme ekipleri tarafından demir klorür maddesinin yola yayıldığı kısımlara kumlama çalışması yapıldı.
Çalışmanın ardından tanker karşı istikamete doğru döndürüldü ve kimyasal madde hazneden kontrollü şekilde tahliye edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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