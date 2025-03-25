İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı

AA

Megakent İstanbul'un trafik sorunu çözülemiyor..

Mesaisini tamamlayan İstanbulların iftara yetişebilmek için yola koyulmaları ve akşam saatlerinde başlayan yağışın da etkisiyle mega kentte trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyelerine ulaştı.

TOPLU TAŞIMADA ÖZELLİKLE AKTARMA İSTASYONLARINDA YOĞUNLUK

Haftanın ikinci iş günü mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar devam eden yoğunluk nedeniyle trafik akışı bazı bölgelerde adeta durma noktasına geldi.

Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nde başlayan yoğunluk 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Avcılar gişelerinden Mahmutbey'e kadar araçlar güçlükle seyrediyor.

ANADOLU YAKASI'NDA SON DURUM

Anadolu Yakası'nda, TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik akışı aksıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de araçlar ağır ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde başlayan trafik yoğunluğu, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda Ataşehir'e kadar uzanıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 81

Kentteki bazı metrobüs, otobüs ve tramvay durakları ile aktarma noktalarında da yoğunluk görülüyor.

İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar ulaştı.