DHA

Güvenlik güçlerinin suç ve suçluya yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, farklı dönemlere ait tarihi eser bulundurarak bunları el altından satan kişiler takibe alındı.

3 AYRI ADRESE BASKIN

Ekipler, Fatih’te şüphelilere ait 3 ayrı adres tespit etti.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, söz konusu adreslere operasyon düzenledi.

7 DÖNEME AİT ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 150 adet Yunan İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu ile XVII.-XVIII.-XIX. yüzyıl klasik ve Batılılaşma dönemi Osmanlı İmparatorluğu, İspanya Deniz Aşırı, Almanya Federal Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikkeler bulundu.

ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER BULUNDU

334 adet Hristiyanlık (Ortodoks - Katolik) inancına ait olduğu değerlendirilen, üzerinde Hz. İsa ile Hz. Meryem ve Hristiyanlık inancı gereği ulvi kabul edilen aziz ve azizelerin resmedildiği, ahşap malzemeden imal farklı boyut ve ebatlarda İkona grubu, 63 adet XVII.-XVIII.-XIX.-XX. yüzyıla ait olduğu düşünülen, halkın sosyal heyetini yansıtan, bilim, din ve mihaniki sanatlarla ilgili etnografik nitelikteki kültür varlıkları olmak üzere; koruyucu ve vurucu silahlar, cam eşyalar, süs eşyaları (hülliyat), yüzük taşları, küpeler, iğneler, askılar, mühürler, bilezik ve benzerleri ele geçirildi.

DİNİ SİMGELER İÇEREN ESERLER DE BULUNDU

Aramalarda ayrıca deri, bez, papirus, parşömen veya maden üzerine yazılı veya tasvirli belgeler, damgalı veya yazılı levhalar, yazma veya tezhipli kitaplar, minyatürler, kumaş ve benzeri taşınır eşyalar ve bunların parçaları, 39 adet Geç Osmanlı devirlerine tarihlendiği düşünülen gümüş kaşık seti grubu, 28 adet Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet devirlerine tarihlendiği düşünülen mühür, 17 adet Kütahya ve İznik seramik imal edilen taşınmaz karo parça grubu, 3 adet Osmanlı İmparatorluk kale tüfeği, 2 adet üzerinde Hz. İsa ve Hz. Meryem figürleri bulunan Fildişi olabileceği değerlendirilen objeler ele geçirildi.

ESERLER SERGİLENDİ

Operasyonda ele geçirilen eserler arasında İbranice yazılı bir büyü kitabı ile 500 yıllık oldukları değerlendirilen üzerinde Hz. İsa ile Hz. Meryem figürleri bulunan kapılar dikkat çekti.

Ele geçirilen eserler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.