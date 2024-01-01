İstanbul'da tarihi yürüyüş! Binlerce vatandaş "Şehitlerimize rahmet Filistin'e destek" için bir arada Yeni yılın ilk gününde binlerce kişi hem şehitlerimize rahmet hem de İsrail'in zulmü altında bulunan Filistinli vatandaşlar için, Galata Köprüsü'nde buluştu.

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ensonhaber.com

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdırıyor...

Gazzeli masum vatandaşları öldüren İsrail, dünyanın ateşkes çağrısına ise sessiz kalıyor.

Kadın ve çocuk demeden masumları öldüren İsrail için en yüksek ses ise Türkiye'den geliyor.

Her platformda Filistinli vatandaşların hakkını savunan ve İsrail'e haddini bildiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türk halkı, Filistinli masumlardan elini çekmiyor.

Bunun için ise yeni yılın ilk gününde yani bugün vatandaşlar, İstanbul'da hem kaybettiğimiz kahraman askerlerimiz hem de Filistin halkı için yürüyüş yapıyor.

12 vatan evladı ve İsrail zulmüne uğrayan Filistinliler için...

Geçtiğimiz günlerde canı pahasına, gözünü kırpmadan vatanı ve milleti için şehadete koşan 12 kahraman askerimizin şehit edilmesi ve yaklaşık 20 bin sivilin İsrail bombardımanı altında katledilmesi sivil toplum kuruluşlarını kitlesel bir eylem için harekete geçirdi.

Türkiye'deki 29 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu, 1 Ocak'ta saat 08:30 sularında (bugün) Galata Köprüsü'nde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüşe başladı.

Milli İrade Platformu, tüm İstanbullulara tarihi bir çağrı yaparak, yeni yılın ilk gününde dünyaya karşı ses yükseltmeye davet etti.

Sabah namazında buluşma

Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde sabah namazında buluşan yüz binlerce kişi Galata Köprüsü’ne akın ederek, birliğimizi-beraberliğimizi tüm dünyaya gösteriyor.

Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel yürüyüşü

Yürüyüş saatlerinde trafiğe kapatılan Galata Köprüsü, Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel yürüyüşüne şahitlik ediyor.

"Tüm dünyaya Türkiye’den ulaştırmak ve Gazze’deki katliama 'dur’ demek için"

İsrail’in kadın, çocuk demeden Filistinlileri topyekun ve korkakça yok etmeye çalışması karşısında dünyanın ayağa kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: