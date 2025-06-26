İstanbul'da tecavüz sonucu hamile kalan nişanlısını öldürdü: İyi yaptım

İstanbul'da kan donduran cinayet.....

İstanbul'da yaşayan Oya Budak, 6 ay önce uğradığı tecavüz sonucu hamile kaldı.

Budak, daha sonra bunu öğrenen nişanlısı Samet T. ile sorun yaşayarak nişan bozdu.

BULUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI KURŞUN YAĞDIRDI

Samet T., Oya Budak'ı dün saat 23.00 sıralarında Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ne konuşmaya çağırdı.

Oya Budak, buluşmaya üvey kardeşi D.C.(13) ile birlikte gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada, yanında getirdiği tabancasını çeken Samet T., 5,5 aylık hamile Budak'a ateş etti.

SALDIRGAN KAÇTI

Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oya Budak, kanlar içinde yere yığıldı. Samet T. ise babasına ait olan 34 ES 1380 plakalı araçla olay yerinden kaçarken, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BEBEK DE ANNESİ DE ÖLDÜ

Oya Budak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ameliyata alınan Budak, yapılan müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi.

EESKİ NİŞANLI VE AMCASI YAKALANDI

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Samet T.'nin Bağcılar’da olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Samet T., olaydan kısa süre sonra, saklandığı Bağcılar’daki amcası Aytekin T.’nin evinde olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakalandı.

Gözaltına alınan Samet T. ve saklanmasına yardım eden amcası Aytekin T. emniyete götürüldü. Diğer yandan, Oya Budak'a yaklaşık 6 ay önce cinsel istismarda bulunan kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

"İYİ YAPTIM"

Emniyette işlemleri tamamlanan Samet T. ve amcası Aytekin T. adliyeye sevk edildi.

Daha önceden tehdit ve hakaret suçlarından polis kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Samet T. Samet T., gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna "İyi yaptım" diye yanıt verdi.

Samet T.'nin Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde 5 ay önce kendi aralarında nişan yaptıklarını, Budak'ın hamile olduğundan ise iki hafta önce haberi olduğunu söylediği öğrenildi.

"KORKUTMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ ETTİM"

Hamileliğini nedeniyle tartışma yaşadıklarını anlatan Samet T.'nin ifadesinde "Onu ve kardeşini Çağlayan, Harmantepe Mahallesi'nden 'dolaşmaya gidiyoruz' diye aldım. Otomobille Sarıyer'e gittik. Ben ve Oya Budak otomobilden inerek aracın önünde konuşmaya başladık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Ben de silahımı çekerek korkutmak için havaya doğru ateş ettim. Bir anda yere yığıldı, nasıl oldu anlamadım. Silah seslerine kardeşi de araçtan inmişti. Korkarak onları orada bırakıp oradan kaçtım" dediği öğrenildi.

"KORKUDAN BİZE HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEYEMEMİŞ"

Hayatını kaybeden Oya Budak'ın Dedesi Orhan Budak, "Benim torunum daha önce bir evli adamla çıkıyor, onu kandırmış. Kızıma dedim ki kızım gitme, gezme o adamla. Evliymiş, çocuğu da var. 'Tamam dede gezmeyeceğim' dedi. Kıza mesaj atıyor, buraya gel diyor. Ben seni burada gezdireceğim diyor. Alıyor kızımı ormana götürüyor. Ayazağı'na götürüyor. Deponun önünde bekle babamdan para alıp hemen gelirim diyor. Bu torunumu depoya kilitliyor. Arkası zaten ormanmış. Kızın ağzını bağlıyor. Kıza orada istismarda bulunuyor.

Kız korkudan bize, babasına, halalarına, hiç kimseye söyleyemedi. Bir aylık hamileymiş o zamanlar. Dede 'midem bulanıyor, bilmem ne oluyor' dedi. Kızım o zaman gel seni doktora götüreyim dedim. 'Migren hapı alayım başım ağrıyor' dedi. Ben anlamam ki. Gittik eczaneden migren hapı aldık. 'İyi geliyor' dedi. 'Dede karnıma ağrılar giriyor' dedi" şeklinde konuştu.

"TEKRAR GELİP KIZI KANDIRDI"

Orhan Budak, "İstismara uğradığını da bilmiyoruz. Halası 'iyi bir iyi, namuslu bir insan var. Onunla tanıştıralım' dedi. Çocuğun annesi de bizim kızı görmüş, beğenmiş. Annesi demiş ki 'bu zayıf kızın göbeği niye çıktı'. İki, üç ay bekleyelim bakalım belli olur dedi.

Nişanlısı alıyor bunu hastaneye götürüyor hamile olduğunu öğreniyor. Bu da kızdan da öğreniyor. Annesine babasına söylüyor. Annesi babası bunu istemedi. Kızdan yüzükleri alıp gitti 'beni arama' dedi. Tekrar bu gelip kızı kandırıyor. Kızı yine gezdirdi. Ben telefon ediyorum. Telefonları kapatıyorlar. Sonra eve geldiler. 'Ben seviyorum' dedi çocuk. Oğlum sen seviyorsun ama annen baban istemiyor dedi. Yüzüğü çıkaran insan herhangi bir sorumluluk altına giremez dedim. Sen onun hiçbir şeyi olamazsın dedim.

"KIZ DÜŞÜNCE ŞAH DAMARINA SIKIYOR"

Daha sonra evde oturuyoruz. Bir telefon geldi. Kıza mesaj atıyor. Kıza gel orta bayırdayım diyor. Seninle konuşalım diyor. Benim çocuğumun 13- 14 yaşlarında üvey oğlu var. Onunla beraber gönderdim. Hadi gidin yiyin, için dedim. Ama ben mesaj attıklarını bilmiyorum. Çocuk bunları gezdirmeye götürüyor. Maslak Ormanı'na alıyorlar, götürüyorlar.

Kıza diyor ki 'ben de çocuk istedim'. Kız da ben kabul edemem diyor. Kıza diyor ki arabanın arkasında dur şimdi geliyorum diyor. Arabanın torpidosundan silahını alıyor. Kızın karnına sıkıyor. Kız can havliyle kaçıyor. Kaçarken yere düşüyor. Geliyor kafasına şah damarına sıkıyor.

"ÇOCUK ONUN PEŞİNİ BIRAKMADI"

Ondan sonra 13, 14 yaşındaki çocuk kriz geçiriyor. Hemen o da kendini toparladı. Hemen babasını, ambulansı ve polisleri aradı. Hastaneye getirdiler. Ama kızımı kurtaramadık. Kız vefat etti. Ondan sonra bizi sakinleştirdiler. Hepimiz kriz geçirmeye başladık.

Hem canımızı hem karnındaki bebeğe kıydı. Böyle biri olduğunu bilsem ben onun gidip de söz nişan yaptırır mıyım. Çocuk onun peşini bırakmadı. İki canımızı da aldı gitti. Ben onu annesi babası olduğu halde büyüttüm. Kundakken büyüttüm, sütle besledim, 18 yaşına kadar besledim" ifadelerini kullandı.

"BAŞINA KÖTÜ HAL GELMESİN DİYE NİŞANLADIK"

Diğer yandan Budak’ın halası Bahriye Şener gözyaşları içerisinde açıklamalar bulundu. Şener, "Yeğenim çok geziyordu. Biriyle tanıştı, o kişi ona tecavüz etmiş. Biz bunu bilmiyorduk. Benim mahalleden fırıncı bir komşum vardı. 10 yıldır tanıyorum. Çok geziyor diye 'Babama başını bağlayalım. Bakarlar ona, oradan oraya sürünmez gezmez, başına kötü bir hal gelmez' dedim. Ondan sonra biz nişan yaptık. Birbirlerini sevdiler. Beraber hastaneye gidiyorlar. Hastanede hamile olduğunu öğreniyor. Çocuğun ailesi kabul etmiyor. Ailesi bu olayı duyduktan sonra çocuğa izin vermedi. Kendisi de Oya’yı istiyordu.

"SANA SÜRPRİZİM VAR DEYİP ÖLDÜRMÜŞ"

Biz de tamam 'O yoluna bu yoluna baksın' dedik. 'Sana çok güzel hediye sürpriz getirdim' diyor. Ondan sonra kızı vuruyor. Biz hamile olduğunu duyuyoruz. 'Kim yaptı bunu sana.Sana kim kıydı' dedik. O akşam insanların evini bastık, gittik onları yakalattık. Ailesini içeri aldılar. Hiç tanımıyoruz. Samet’in ailesi duyuyor izin vermiyorlar. Kardeşiyle beraber alıyor bir ormana götürüyor. Onu vuruyor, işte ona hediye aldı. Adalet istiyoruz içimiz yanıyor. Yeter artık bu kadın cinayetleri, tecavüzler nedir, vurdular kızı işte" dedi.

"KEŞKE SÖYLESEYDİN OYA"

Oya Budak'ın diğer halası Aysel Çalıkoparan ise, "Oya’nın anlattığına göre bir çocuk ona sosyal medya uygulamasından yazıp tanışalım görüşelim demiş. Bunlar tanışmış, 1 aya yakın bir çocukla konuşmuş. Ama bu çocuk evliymiş Oya’dan da saklıyormuş, 1 de kızı varmış. Oya’ya gel 'Seni bir dükkana götüreceğim babamdan para alacağım' demiş. Kızı Kemerburgaz’a götürüyor. Kimse yokken dükkanda kıza tecavüz ediyor. Kız da söyleyemiyor, bizden korkuyor. Keşke söyleseydin Oya, böyle olmayacaktı.

"BEBEĞİ DE ÖLDÜRMEK İSTİYORUM DİYOR"

Sonra bunu nişanladık. Kız da hamile olduğunu bilmiyor. Günden güne karnı şişiyor. Bize de 'Hasta olmuyorum' diyor. Biz tecavüze uğradığını hiç ummadık. Sonra Samet’i alıyor beraber hastaneye gidiyorlar ve hamile olduğunu öğreniyor. Ablama 'Oya hamile' dedik ama 'Tarihler uyuşmuyor' dedi. Bu Samet benim yeğenimle de birlikte olmuş. Aslında Ocak ayında hamile kalmış. Ondan sonra bu kızı alıyor, benim kabulüm diyor 'Oya’yı seviyorum ama bebeği katiyen istemiyorum. Bebeği de öldürmek istiyorum' diyor.

"DAHA 18 YAŞINDAYDI TECAVÜZE UĞRADI"

Oya'ya 'O çocuk yaramaz ondan uzak dur.' dedim. Oya da dinlemedi, cahil kız 18 yaşında. 'Bak dedim yapma kızım' o da dinlemedi. Kıza sana sürprizim var diyor götürüyor. Kızı orada öldürmüş. Ben adalet istiyorum, yeğenimin kanı yerde kalmasın. Daha 18 yaşındaydı, tecavüze uğradı. Onun hiçbir suçu yoktu" diye konuştu.