İstanbul'da tefecilere yönelik operasyon: 14 gözaltı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 2 noktada tefecilere yönelik operasyonda 14 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

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ensonhaber.com

İçişleri Bakanlığı koordinesinde haksız kazanç ve huzur bozan şahıslarla mücadele hız kazandı.

Huzur ve güveni bozan şahıslara yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Ülke içerisinde huzursuzluğa izin vermeyen ekipler operasyonlarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmaların adresi bu kez İstanbul oldu.

2 noktada tefeci operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 2 noktada tefecilere yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Yapılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

"İkili sözleşmeler ve borçlu kişilerin kayıtlarını içeren defterler ele geçirildi"

Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: