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- İstanbul'da tekmeli tokatlı kız kavgası kamerada
İstanbul'da tekmeli tokatlı kız kavgası kamerada
Esenyurt’ta iki geç kız bilinmeyen bir nedenle saç saça baş başa kavga etti. Çevredeki vatandaşların ayırmakta güçlük çektiği uçan tekmeli kavga ise kameralara saniye saniye yansıdı.
- İHA
- 17.07.2021 - 14:36
- Güncelleme : 17.07.2021 - 14:39
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde meydana gelen olayda iddialara göre, aralarında husumet bulunan iki geç kız, karşılaşınca sokak ortasında tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
SAÇ SAÇA, BAŞ BAŞA KAVGAYA TUTUŞTULAR
Kızlar saç saça başa başa kavga etmeye başladı.
Uçan tekmelerin de atıldığı kız kavgasında, sokaklar bağırış sesleriyle yankılandı.
Genç kızların kavgasını ayırmak isteyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
O ANLAR KAMERADA
Dakikalarca süren kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken o dakikalar ise kameraya yansıdı.
İstanbul'da tekmeli tokatlı kız kavgası VİDEO