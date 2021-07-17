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    İstanbul'da tekmeli tokatlı kız kavgası kamerada

    Esenyurt’ta iki geç kız bilinmeyen bir nedenle saç saça baş başa kavga etti. Çevredeki vatandaşların ayırmakta güçlük çektiği uçan tekmeli kavga ise kameralara saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 17.07.2021 - 14:36
    • Güncelleme : 17.07.2021 - 14:39
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    İstanbul'da tekmeli tokatlı kız kavgası kamerada

    İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde meydana gelen olayda iddialara göre, aralarında husumet bulunan iki geç kız, karşılaşınca sokak ortasında tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    SAÇ SAÇA, BAŞ BAŞA KAVGAYA TUTUŞTULAR

    Kızlar saç saça başa başa kavga etmeye başladı.

    Uçan tekmelerin de atıldığı kız kavgasında, sokaklar bağırış sesleriyle yankılandı.

    Genç kızların kavgasını ayırmak isteyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

    O ANLAR KAMERADA

    Dakikalarca süren kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken o dakikalar ise kameraya yansıdı.

    İstanbul'da tekmeli tokatlı kız kavgası VİDEO

    İstanbul da tekmeli tokatlı kız kavgası kamerada #1

    İstanbul da tekmeli tokatlı kız kavgası kamerada #2

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