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İstanbul'da tekmeli tokatlı kız kavgası kamerada

İstanbul'da tekmeli tokatlı kız kavgası kamerada

Esenyurt’ta iki geç kız bilinmeyen bir nedenle saç saça baş başa kavga etti. Çevredeki vatandaşların ayırmakta güçlük çektiği uçan tekmeli kavga ise kameralara saniye saniye yansıdı.