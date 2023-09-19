İstanbul'da esnaf teknecilerin denize açılmamasına tepki gösterdi: Vatandaş pahalı yesin istiyorlar Gürpınar Balık Hali'ne hamsi alma hayaliyle gelen balıkçılar halde balık olmadığını görüne esnaf isyan etti. Balıkçılara tepki gösteren esnaf vatandaşın artan fiyatlardan mağdur olduğunu vurguladı.

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DHA

Doğu Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar da 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

Bunun ardından Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşandı.

Vatandaşların en çok tercih ettiği balık türü hamsi olunca fiyatlar dibi görmeye başladı.

Balıkçılar denize açılmadı

Öte yandan satışlar devam ederken gece hamsi alma hayaliyle İstanbul Gürpınar Balık Hali'ne gelen pazar esnafı, halde balık olmadığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği (İSTANBUL DEMBİR) ile İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) arasında yapılan toplantı sonucunda; balıkçılar gece denize açılmadığı ortaya çıktı.

Balıkçılar ve esnaf arasında gerginlik çıktı

Bu durum gece saatlerinde esnaf ve tekneciler arasında da gerginliğe neden oldu.

Esnaf balıkçıların vatandaşa ucuz balık verme gayretinde olduklarını savundu.

"Vatandaşın ucuz yemesinden rahatsızlar"

Öte yandan bir ensaf, yaşanan gerginlik ardından, "Semt pazarlarında vatandaşlar 35, 40 liraya hamsi yiyor. Bundan rahatsız oldukları için avlanmaya çıkmıyorlar. İstiyorlar ki hamsi 150 lira olsun." ifadelerini kullandı.

İki tarafından gerginliği vatandaşa yansıdı

İki taraf arasındaki gerginlik pazar tezgahlarına da yansıdı.

Yakuplu semt pazarındaki 3 tezgahta fiyatlar 50, 70 ve 100 lira arasında değişti.

Bazı tezgahlarda hamsi mevsiminde olmasına rağmen şoklu halde satıldı, hamsi fiyatı bir günde 2 katına çıktı.

"Balığın daha pahalı satılmasını istiyorlar"

Halden balık alamayan esnaf Murat Çağdaş, şu şekilde konuştu:

Biz semt pazarlarında balığı çok ekonomik satıyoruz. Halkımız bu balığı yemeli. Burada da balık bol olduğu zaman dün hamsinin kilosunu 50 liraya sattık. Aşağı yukarı 10 gündür 50 liraya satıyoruz.



Halkın talebine göre olan rakamı bu. Kasasını 400-300-500 liraya alıyoruz. 600 liraya da alıyoruz, gün gün değişiyor. Bunu kimse belirleyemez. Motorların yakalamış olduğu kasa adetine göre o günün talebine göre fiyatlar burada artar.



Açık artırmayla satılır. Onlar mazotun çok pahalı olduğunu dile getiriyorlar, doğrudur. Haklılar, ona bir şey diyemiyoruz ama kalkıp bunları mana edip de sadece komisyoncu arkadaşlarla görüşüp, biz yarın balığa çıkmıyoruz diye keyfi bir şey diyemezler.



Mağdur burada bizi boş verin, halk oluyor. Bugün benim pazarımda hamsi yok. Bu arkadaşlar balık tutup gelselerdi Bayrampaşa'da 50 liraya balık satacaktım. Balıkçılar bugün balık ucuz satıldığından dolayı tutmadılar, balığın daha pahalı satılmasını istiyorlar.

"İnsanlar sezon açılmışken taze taze balıklarını yemesi gerekiyor"

Balık almak için hale gelen Yusuf Bütüner, şunları ifade etti:

Bugün hamsi avına çıkılmaması kararı alındı. Bu yanlış bir karar. 600 liranın altında hamsi satılmayacak gibi bu rakam, eğer satılırsa biz bu hamsiyi balık haline değil de yeme götürüp dökeriz diye bir paylaşım olmuştu.



Bu da balık camiasının, sektörün sahipsiz olduğunu gösteriyor. İnsanlar sezon açılmışken taze taze balıklarını yemesi gerekirken, şu anda bugün giden şoktan, bir gün, iki gün önce gelen hamsiler pazar tezgahına, restoranlara gidiyor.

"Bu tekneler öyle değil, küçük masraflı değil, fabrika gibi düşünmelisiniz"

Tekneci Taner Pişken de, şu şekilde konuştu:

Bu balıklar vatandaşa her zaman pahalıya satılıyor. Burada taban fiyat 300 lira. Bugün 300 liraya hiç balık satılmasa bu 300 liraya zaten yemciler, fabrikacılar kapış alıyorlar. Normal şartlarda mazotun kilosu 35-40 lira. Bu tekneler gece çıktığı zaman 2 ton mazot yakıyor. Esnaf buradan gelip balık alıyor.



30 kasa, 50 kasa… Burada maksimum en yüksek fiyatta bir köpük balıkta 400 lira sermayesi oluyor. Normalde 300 liraya aldığı balığı 10 köpük, 20 köpük alıyor. Yüzde 100, yüzde 150 kar ediyor çünkü hiçbir masrafı yok. Bir Pazar yeri masrafı vardır. Bu tekneler öyle değil, küçük masraflı değil, fabrika gibi düşünmelisiniz.

"Geçen hafta 50 liraya sattık, bu hafta 100 lira"

Balıkçı Rıdvan Akyüz, şu ifadeleri kullandı:

Biz dün geç saatte gelen en son tekneden aldık. Halde soğuk hava depolarına muhafazaya bıraktık. Bugün de tezgahımıza ulaştırdık. Geçen hafta 50 liraya sattık, bu hafta 100 lira.



Denizde teknecilerin ara verme süreci olmuş, kurtarmıyormuş. Hem mazot hem de elaman açısından… Kurtarmıyor diye 600 lira kotası geldi. Dün de 50 liraya sattık.

"Vatandaş da mağdur. Artık hamsi 100 liradan aşağı olmaz"

Savaş Ayyıldız da, şunları söyledi:

Bugün halde balık bulamadık, protesto var ve kayıklar çıkmıyor. Halkın pahalı yemesini istiyorlar. Biz esnaf olarak mağdur olduk ve bugün balık bulamadık. Günde 20-25 sandık balık satıyorduk.



Vatandaşa 40 lira, 50 liraya hizmet ediyorduk. Bugün bir şeyimiz yok. Bugün 2 sandık getirebildik. Vatandaş da mağdur. Artık hamsi 100 liradan aşağı olmaz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)