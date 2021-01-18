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    İstanbul'da tepki toplayan tuzlama işlemi

    İstanbul'da tepki toplayan tuzlama işlemi

    Kısıtlama sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 13:25
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 13:32
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    İstanbul’da sabah etkisini gösteren kar yağışı, günler öncesinden haber verilmesine rağmen trafiği olumsuz etkiledi.

    Trafik yoğunluğu zaman zaman yüzde 85 seviyelerine çıkarken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

    ÖNLEMLER YETERSİZ KALDI

    İstanbul trafiğinin ve toplu taşımanın merkezi noktalarında alınan önlemler yetersiz kalırken, bir belediye çalışanının elle tuzlama yapması dikkat çekti.

    Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntü büyük tepki topladı.

    İstanbul'da tepki toplayan tuzlama işlemi VİDEO

    tuzlama

    İstanbul da tepki toplayan tuzlama işlemi #2

    kar

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