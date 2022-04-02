Yakın zamanda doğum yapan tekniker Büşra Durmaz, terk edilmiş bebek vakasında karnı aç olan bir bebeğe annelik yaptı.

Geçtiğimiz gün İstanbul'un Pendik ilçesinde terk edilmiş bir bebek bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Vakaya giden ve yakın zamanda anne olan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, karnı aç olan bebeği kendi sütüyle doyurdu.

"SİZİ SÜT KIZIMLA TANIŞTIRAYIM"

Genç anne bebekle çektiği bir videosunu ise sosyal medya hesabından yayınladı.

Sahipsiz bebeği kendi çocuğu gibi seven Durmaz, "Sizi süt kızımla tanıştırmak isterim. Nasıl güzelsin anneciğim sen, sen çok güzel bir kızsın..." sözleriyle de dikkat çekti.

İstanbul'da terk edilen bebeği Acil Tıp Teknikeri emzirdi VİDEO

İSMİNİ DE O KOYDU

Durmaz ertesi gün ise hastaneye gidip bebeğe kendi çocuğunun kıyafetlerinden götürdü ve istek üzerine ismini kendisi koydu. Durmaz, ailesine ulaşılamayan bebeğe Nisa Mihriban ismini verdi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da teknikerin o anlarını Twitter hesabından paylaştı. Durumu özetleyen Bakan Koca, "Pendik’te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu: Nisa Mihriban." ifadelerini kullandı.