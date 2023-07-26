İstanbul'da terör operasyonu! Eylem arayışındaki iki terörist yakalandı İstanbul'u kana bulamak adına sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist Başakşehir'de yakayı ele verdi.

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İHA

Yurt genelinde teröre ve teröristlere geçit yok.

Bu kapsamda güvenlik güçlerince her geçen gün yeni bir operasyon gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmalarla, terör örgütünün üst düzey yöneticileri ve kilit isimler tek tek yakalanıyor.

Son olarak bir çalışma da İstanbul'da yapıldı.

"Sansasyonel eylem arayışında..."

Başarıyla sonuçlanan çalışmaya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi:

İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları Sterk Evindar kod adlı Fatıma Al Musa ile Velat Jamo, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır.

Teröristin faaliyetleri

Fatıma Al MUSA isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun; 2011 yılında Suriye/Racu bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne katılarak sırasıyla; Suriye’nin Kobani ve Kamışlı bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdi.

Aynı yıl içinde 25 kişilik örgüt mensubu ile birlikte Irak’ın Kuzeyi Gara bölgesine geçtiği ve 6 ay savaşçı eğitimi aldıktan sonra Kandil bölgesine geçiş yaptığı belirlendi.

Takım komutanlığı yaptı

Teröristin Kandil bölgesinde 5 yıla yakın süre faaliyet gösterdiği, patlayıcı, operasyon, sızma ve saldırı türü eğitimler aldığı, daha sonra sözde şehit Haki Karer kadro okuluna takım komutanı olarak görevlendirildiği tespit edildi.

Öte yandan Hakkari/Şemdinli bölgesinde faaliyet gösterdikten sonra TSK tarafından bölgede gerçekleştirilen yoğun savaş uçağı, İHA ve SİHA hareketliliği sebebiyle tekrar Kandil bölgesine döndüğü ve 2017 yılında Irak’ın Kuzeyinden Suriye/Afrin bölgesine, oradan da yasadışı yollarla İstanbul’a gelerek sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu belirlendi.

Eylem hazırlığı için İstanbul'a geldi

Velat JAMO isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun ise 2012-2013 yılları arasında Suriye Afrin Bölgesinde terör örgütüne bağlı Heze Cevheri isimli yapılanma içerisinde bir dönem bölge sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra İstanbul’a geldiği ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde bilgiler elde edildi.