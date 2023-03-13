İstanbul'da terör operasyonu! SGDF üyelerine baskın yapıldı İstanbul merkezli 3 ilde MLKP ve sözde gençlik yapılanması SGDF'nin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla başlatılan operasyonlar kapsamında tespit edilen 14 kişiden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Mehmetçik enkaza dönen şehirlerde asayişi elden bırakmıyor.

Vatandaşların hem canını hem de mallarını koruyan Türk askeri, bir yandan da terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.

Yurt genelinde teröristleri bitirmeye kararlı ekipler yeni bir operasyonun düğmesine bastı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP ve sözde gençlik yapılanması SGDF'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik çalışma yürüttü.

14 şüpheli tespit edildi

Yapılan çalışmalar sırasında, örgüt bünyesinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 14 şüphelinin kimlik ve adresi tespit edildi.

11 şahıs gözaltına alındı

İstanbul merkez olmak üzere Bursa ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 14 şüpheliden 11'ini gözaltına aldı.

Suç unsurları yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Çalışmalar devam ediyor

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.