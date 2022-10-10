İstanbul'da terör operasyonunda 12 kişiye gözaltı

Megakentte düzenlenen operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü üyesi oldukları ileri sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Operasyonların son adresi ise İstandul oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü üyelerine yönelik 8 ilçede 13 ayrı adreste eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

2 kişi tutuklandı

Yapılan aramalarda, dijital materyaller, yasaklı yayınlar ve örgütsel içerikli dokümanlar ele geçirildi.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişiden 1'i serbest bırakılırken, 5'i için adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. 2'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 kişi Göç İdaresi'ne teslim edildi

DHA'nın haberine göre; şüphelilerden yabancı uyruklu olan 4 kişi ise sınır dışı işlemeleri için Göç İdaresi'ne teslim edildi.