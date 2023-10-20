İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a para aktaran 16 kişi tutuklandı DEAŞ terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

DHA

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele tüm hızıyla sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Ekim'de, DEAŞ terör örgütüne finansman sağladıkları iddia edilenlere yönelik operasyon yaptı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 20 kişinin, DEAŞ'a finans desteği yaptığı belirlenen ve mal varlıklarına el konulan örgüt üyelerine yasa dışı para transfer yöntemi ile para gönderdikleri belirlendi.

17 kişi gözaltına alındı

Yapılan operasyonda, 17 kişi gözaltına alınırken 3 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve para da yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından, Emniyetteki işlemeleri tamamlanan 17 kişi, 'Terör örgütün finanse etme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan adliyeye sevk edildi.

16'sı tutuklandı

Mahkeme çıkarılan 17 kişiden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)