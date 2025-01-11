İstanbul'da terör örgütü FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 4 gözaltı

AA

Güvenlik güçleri, terörle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda, devlet kadrolarına sızmış FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar da hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, örgütün faaliyetlerini deşifre etmek ve üyelerinin yakalanmasını sağlamak adına kapsamlı bir istihbarat çalışması yürüttü.

GAYBUBET EVLERİNE BASKIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışmada, halen aktif yapılanma içerisinde yer alan FETÖ üyelerinin yakalanmamak için örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet" evlerinde kaldıklarını belirledi.

4 GÖZALTI

Zanlıların adli takipten kurtulmak için sahte kimlik kullandıklarını tespit eden ekipler, örgütün hücre evi olarak kullandığı 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.