İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 12 zanlı yakalandı

AA

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının yankılar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alınmıştı.

Terör örgütü yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde bağ kurduğu tespit edilen Özer, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

ÖZER'LE İRTİBATLI OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Özer'in görevinden alınmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

Yaşananların ardından yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin çalışmalarda, örgütün TDÖ yapılanması mensubu olduğu belirlenen ve Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olduğu anlaşılan 12 şüpheli belirlendi.

6'SI ÖRGÜTÜN HDK YAPILANMASINDAN

Şüphelilerden 6'sının, örgütün HDK yapılanması delegesi olduğu belirlenen soruşturmada, 4 Temmuz 2022'de Mersin Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında dönemin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın "PKK/YPG/PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın." ifadesinin ardından el kaldırmayan kişiler olduğu tespit edildi.

5 ŞÜPHELİNİN TERÖR PROPAGANDASI YAPTIĞI BELİRLENDİ

Soruşturmada, 5 şüphelinin ise terör örgütü propagandası yaptığı belirlenirken, 1 zanlının da KCK yapılanmasına bağlı örgütsel çalışmalar ve örgütün sözde "Adalet ve Barış Komisyonu" yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

12 KİŞİ YAKALANDI

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 12 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.