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    İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon

    İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon

    28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı’nın da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.11.2020 - 10:04
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 10:26
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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Kararın ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyon kapsamında 25 şüpheliden 19'u yakalanarak gözaltına alındı.

    Adreslerde yapılan aramalarda ise 7.65 çapında 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 102 fişek ile çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve örgüte ait bez parçaları ele geçirildi.

    İstanbul da terör örgütü PKK/KCK ya yönelik operasyon #1

    ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

    Öte yandan, gözaltına alınanlar isimler arasında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un olduğu da öğrenildi.

    İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon

    İstanbul da terör örgütü PKK/KCK ya yönelik operasyon #2

    İstanbul da terör örgütü PKK/KCK ya yönelik operasyon #3

    İstanbul da terör örgütü PKK/KCK ya yönelik operasyon #4

    İstanbul da terör örgütü PKK/KCK ya yönelik operasyon #5

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