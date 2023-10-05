İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari iki kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

AA Terörle mücadele sınır içi ve dışında kararlılıkla devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair haklarında istihbari bilgi bulunan 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 5 şüpheli yakalandı Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. 2 kişi aranıyor Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)