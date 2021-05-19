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    İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye operasyon: 7 gözaltı

    Terör örgütü TKP/ML’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
    • AA
    • 19.05.2021 - 06:08
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 06:13
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    İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye operasyon: 7 gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör örgütü Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist (TKP/ML) adına faaliyette bulundukları ve çeşitli eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip ile istihbari çalışmalar sonrası 6 ilçede 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 7’sini gözaltına aldı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

    İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye operasyon: 7 gözaltı #1

    İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye operasyon: 7 gözaltı #2

    İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye operasyon: 7 gözaltı #3

    İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye operasyon: 7 gözaltı #4

    İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye operasyon: 7 gözaltı #5

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